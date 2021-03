Katrien brengt muzikale ode aan de zorg

'Gie zorgt', zo heet de CD. Zorginstellingen en zorgpersoneel kunnen de CD aan een spotprijsje kopen, anderen betalen meer. De opbrengst gaat bovendien naar zorgprojecten. Met dat luisteralbum brengt ze op haar manier hulde aan alle zorgmedewerkers, met vijf authentieke nummers.“Ik vind het fijn om mijn gevoelens niet alleen in melodieën uit te drukken, maar ook in mijn moedertaal. En die moedertaal is het Westhoeks. Daar kan ik mij het best in uitdrukken, daar kan ik extra warmte mee brengen. En dat is wat ik beoog met mijn nummers: warmte en rust", zegt ze. (Lees meer onder de foto)

Ze plaatste haar vleugelpiano ook op het dak van Budalys in Kortrijk, vlakbij de bewoners van de serviceappartementen en het woonzorgcentrum.

