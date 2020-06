Katrien is tweede vrouwelijke garnaalvisser te paard

Katrien Terryn (27) heeft maandag op het strand van Oostduinkerke haar examen van paardenvisser afgelegd. Daarmee is Katrien de tweede vrouw die dit speciale ambacht mag uitvoeren.

Voor Katrien garnaalvisser te paard kon worden, ging er een hele procedure aan vooraf. Zo moest ze een tweejarige opleiding volgen bij een gemeentelijk erkende paardenvisser. Daarnaast kreeg ze een rondleiding in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum over de geschiedenis van garnaal- en strandvisserij. Daarna volgde een praktische proef voor een jury. Die jury volgt daarbij alle handelingen: van het optuigen van het paard tot het sorteren van de vangst.

Katrien Terryn slaagde met glans voor alle onderdelen van de procedure. De kersverse garnaalvisser is blij met haar titel. "Ik heb al gedurende mijn hele leven een voorliefde voor paarden en Oostduinkerke. Van mijn partner heb ik geleerd hoe je moet vissen met deze paarden en dagelijks leer ik nog extra bij over de kneepjes van het vak. Dit is echt mijn passie", aldus Katrien Terryn.