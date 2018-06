In China is afgelopen weekend het Wanda Nanjing Indoor Theme park geopend en dat is een ontwerp van het West-Vlaamse bedrijf KCC Entertainment uit Wielsbeke.

Er kwamen maar liefst 260.000 Chinezen kijken naar het nieuwe park. Het gaat om een gigantisch project in een winkelcentrum dat 34.000 vierkante meter groot is. Ook voor KCC uit Wielsbeke was het een uitdaging.

KCC is één van de wereldleiders in het ontwerpen en realiseren van unieke en gethematiseerde entertainmentprojecten. 2018 wordt een topjaar want straks openen ze ook nog twee andere projecten in China, vier in Qatar en eentje in Koeweit.