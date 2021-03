Kedist (23) uit Harelbeke is nieuwe Miss België

Kedist vluchtte als kind uit haar thuisland en werd hier geadopteerd samen haar broer en zus. Toen haar mama kanker kreeg, moest ze op zoek naar een beter leven in België. Haar vader liet haar op achtjarige leeftijd in de steek. In de vragenronde vertelde ze over haar moeilijk verleden. Ze zorgde voor aardig wat tranen. “Het is een harde realiteit, maar ik ben een sterk persoon. Ik ben heel blij dat ik samen geadopteerd ben met mijn broer en zus. Dat was de grote droom van mijn mama. Ik ben trots dat ik hier ben.” Eerder werd Kedist al Miss Oost-Vlaanderen, toen woonde ze nog in Nazareth. Louise-Marie Losfeld (18) uit Oostende is tweede eredame geworden in De Panne. Zij werd dus derde in de Miss België-verkiezing.