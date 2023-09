Kelners en kelnerinnen houden een koers met volle plateaus

Zo moesten ze onderweg een tafel opkuisen en een asbak legen. Ze moesten het parcours van 800 meter bovendien zo snel mogelijk aflopen, en daarbij zo weinig mogelijk drank morsen. Wie toch morste, kreeg strafpunten.

Eén van de deelnemers is Kitana Vanhoucke van Aquamarine, de winnares van vorig jaar. Dit is een fluitje van een cent, zegt ze. "Het echte werk is eigenlijk zwaarder, want dan leg je ettelijke kilometers af. Hoeveel kilometer ik per dag afleg, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik 20.000 stappen zet, dus dat is goed voor mijn conditie."

Voor David Degans van Dolce Casa is het wel even puffen en zweten. "Het is toch wel een lange afstand, en die drie liter drank wegen toch wel door. Maar ik heb het al bij al niet slecht gedaan."

Er gebeurden geen al te grote ongelukken. De organisator relativeert trouwens de wedstrijd. Er zijn nog andere dingen belangrijk naast snelheid en behendigheid. Xavier Troisi: "Ik heb liever een vriendelijke iets tragere kelner of kelnerin, dan een snelle norse."