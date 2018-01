Kemmelberg al 10.000 jaar bewoond

De Kemmelberg is een bijzonder waardevolle archeologische site. Er zijn heel wat sporen van de Kelten terug te vinden, maar ook oudere sporen tot 8000 voor Christus. Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois heeft nu een hoogtenederzetting voorlopig erkend.

“De archeologische voetafdruk van de Kelten is op de Kemmelberg op een indrukwekkende manier bewaard gebleven. In het verleden werd de site vaak archeologisch onderzocht, met opvallende resultaten”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

Op de top van de Kemmelberg hadden de Kelten een versterkte nederzetting, met uitgestrekte versterking uitgebouwd, die aan duidelijkheid niets te wensen overliet. De hoge levensstandaard van z’n bewoners – ze beschikten over allerlei luxegoederen – sprak daarbij tot de verbeelding. De meeste vondsten dateren van de 5de eeuw voor Chr.

De aanleg van wallen en het graven van grachten boden in combinatie met de aanzet van de hellingen een efficiënte verdediging. In een rijke afvallaag, die vooral op de flank is aangetroffen, kwam niet alleen Kemmelwaar voor – een, tot op dat moment onbekende aardewerksoort – maar bijvoorbeeld ook een onderdeel van een strijdwagen en allerlei imitaties van Etruskische en mediterrane producten.

Het belang van de Kemmelberg als archeologisch site wordt versterkt door belangrijke oudere sporen uit zowel het mesolithicum (800-4500 v. Chr.) maar vooral het midden-neolithicum (3500-2700 v. Chr.).