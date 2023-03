Ken jij poepkonijntjes? Voor chocolatiers, zoals Julius Persoone, breekt met Pasen een drukke en creatieve periode aan

Nog 25 dagen tot Pasen maar voor de chocolatiers die paaseitjes maken is het nu al alle hens aan dek. In de chocoladefabriek van Dominique en Julius Persoone in Brugge zijn 15 medewerkers aan de slag. Specialiteit dit jaar? Toch wel de poepkonijntjes.

En bij Persoone vind je geen klassieke eitjes. Wat dacht je van gefermenteerde wortel of kokosnoot met croissants als vulling? Of het poepkonijntje? Julius Persoone legt uit: "Dit zijn onze poepkonijntjes. Dat zijn hazelnoten uit Piemonte. Ik maak een karamel die ik over de hazelnoten giet. Dan mix ik alles heel fijn en dan wordt die gevuld. Super lekker, crunchy, hazelnoot en een beetje zeezout. Poepkonijn hé, dat is belangrijk met Pasen. Toch?" (Lees verder onder de foto)

10.000 eitjes per week

Dit is de drukste periode van het jaar voor chocolatier Julius Persoone en zijn team in Brugge. Elke week verkopen ze zo'n 10.000 eitjes. Je kan het zo gek niet bedenken of Julius probeert er een paasei van te maken.

Persoone: "Dit jaar de fermentatie van wortel, is mega cool. Ik heb ook onze eigen citrusvruchten, de kaffir limes en key limes van onze eigen plantage in Mexico. Daar gebruik ik dan eerst de zeste voor in de vulling, het sap en de pulp, de overschot die normaal wordt weggegooid, fermenteren wij en maken we een citruspasta van en die voegen we dan ook toe aan de vulling. Zero waste, niets weggooien, dat is onze filosofie om op die manier alles te kunnen gebruiken."

De chef, dat is Julius

Vijftien medewerkers zijn elke dag bezig met het maken, spuiten en vullen van de paaseieren. Papa Dominique Persoone is in de buurt maar 't is zijn zoon die de touwtjes in handen heeft. "Nu twee jaar geleden heeft mijn pa gezegd: jij bent nu verantwoordelijke van de productie, jij bent de chef. Ik ga me nu meer bezighouden met televisie. En eigenlijk is dat wel een hele toffe manier van werken. Ik laat ook wel alles proeven door hem voor het in de winkel komt. Hij geeft wel zijn zegen en meestal is hij er heel positief over. "