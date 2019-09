Een opvallende samenwerking in de kunstwereld: Tjok Dessauvage, een bekend keramist uit Sint-Eloois-Winkel, heeft een aantal kunstwerken gemaakt met Veerle De Mets, een vrouw met het syndroom van Down.

Het artistieke talent van mensen met een beperking wordt volgens de wereldvermaarde keramist te vaak vergeten of onderbelicht.

De werken van Veerle en andere mensen met een beperking worden geveild: online en op een tentoonstelling op 12 en 13 oktober in Kasteel Wallemote in Izegem. De opbrengst gaat daarna naar 't Ferm, een dagcentrum voor volwassenen met een beperking in Rollegem-Kapelle.