De Sint-Annakerk op de wijk Molenhoek in Deerlijk wordt in het voorjaar van 2018 gesloopt.

De kerk staat al lange tijd leeg en is in slechte staat. Vooral het dak heeft last van betonrot. Het gebouw is nochtans niet zo oud, het is gebouwd begin de jaren 60. Het zal nu omwille van veiligheidsredenen gesloopt worden.

Wat er met de vrijgekomen ruimte zal gebeuren, ligt nog niet vast.