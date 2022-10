In Ichtegem is de Sint-Michielskerk dicht door instortingsgevaar. Dat bevestigt eerste schepen Jan Bekaert.

Enkele weken geleden kwam een stuk plafond naar beneden. Na onderzoek van een ingenieur blijkt dat het hout van de dakstructuur rot is. Daarom is de kerk verzegeld en wordt bekeken wat er moet gebeuren. Dat gebeurt in overleg met de kerkfabriek.

In de kerk was er een wekelijkse eucharistieviering en waren er nog begrafenissen en huwelijken. Daarvoor moet nu noodgedwongen worden uitgeweken.