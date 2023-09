Kerk vraagt Roger Vangheluwe om hem te laten ontwijden

De bisschop van Antwerpen Johan Bonny zegt dat Roger Vangheluwe zich al lang had moeten laten ontwijden als bisschop en als priester. Bonny doet de uitspraak naar aanleiding van ‘Godvergeten’, een ophefmakende tv-reeks over seksueel misbruik binnen de kerk.

Daarin komt onder meer de neef van Roger Vangheluwe aan het woord, die getuigt over het jarenlange misbruik door z’n oom. Intussen is Vangheluwe nog altijd bisschop en leeft hij ondergedoken in een abdij. Johan Bonny zegt dat de bisschoppen hem gevraagd hebben om al zijn functies neer te leggen. Vangheluwe vraagt nog wat bedenktijd, maar zou nu snel een beslissing nemen. "Hij heeft een korte bedenktijd gevraagd", zegt Bonny. Hij geeft ook mee dat de bisschoppenconferentie ook al jarenlang aan Rome vraagt om Vangheluwe die wijdingen te ontnemen, tot nu toe zonder gevolg. "Wij kunnen dat zelf niet doen."

(Lees verder onder de foto)

Het seksueel misbruik dat jarenlang plaatsvond in de Kerk was een "schuldige blinde vlek", zei Bonny nog. "De Kerk heeft het niet willen of kunnen zien, maar had het wel moeten zien, onvergeeflijk en in absolute tegenspraak met waar de Kerk voor staat."

Kastanjes uit het vuur

Hij had het onder andere over falende controlemechanismen, waardoor daders niet uit het systeem werden gehaald. Bonny zei ook boos te zijn op de vorige generatie katholieke leiders, zoals de intussen overleden kardinaal Godfried Danneels, die de problematiek volgens hem niet aangepakt hebben. "Hadden jullie dat aangepakt, dan zou er tenminste iets gebeurd zijn", aldus de bisschop. "Nu was het aan de volgende generatie om de kastanjes uit het vuur te halen, kastanjes die er eigenlijk al niet meer hadden mogen liggen."

Pijnlijk maar sereen

"Het is een goede zaak dat het programma is gemaakt", aldus nog Bonny. "Het is ook bij mij heel hard aangekomen. Het zijn heel pijnlijke, maar waardige getuigenissen en het geheel is sereen gemonteerd." Volgens de bisschop toont de reeks aan dat de energie die er de voorbije jaren is gestoken in de erkenning van slachtoffers en dadingen, niet voldoende is geweest. "De slachtoffers blijven zitten met hun kwetsuur", aldus Bonny. "We zullen de komende weken en maanden opnieuw contact opnemen met de slachtoffers en eerst luisteren naar wat zij van ons verlangen, voorbij wat al gebeurd is."

Bonny riep meer algemeen op tot "systemische hervormingen" binnen de katholieke Kerk, bijvoorbeeld ook rond de deelname van vrouwen en leken.

Bekijk ook: