Kerken in Menen krijgen extra invulling

De Sint-Franciscuskerk krijgt een volledige nieuwe invulling en make-over. Sint-Jozef op de Barakken krijgt een nevenbestemming en drie andere kerken zullen multifunctioneel gebruikt worden. Zowel Menen, Rekkem als Lauwe behouden nog een hoofdkerk enkel voor erediensten, want er zijn in totaal acht kerken in Groot-Menen.