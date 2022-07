Kerkstraat in Kuurne krijgt betonlaag

De centrumvernieuwing van Kuurne is volop aan de gang. Vanmorgen kreeg de Kerkstraat haar betonlaag.

De keuze voor beton in het centrum is een bewuste keuze naar esthetiek, duurzaamheid, stabiliteit en kwaliteit. Beton is pas na 28 dagen volledig uitgehard. Dit betekent dat het beton dan pas de uiteindelijke potentiële sterkte bereikt heeft," zegt schepen van openbare werken Annelies Vandenbussche.

Maar dat betongieten heeft wel een nadeel: minstens 28 dagen is er geen verkeer mogelijk in de straat, om het beton te laten uitharden. "Maar eens de mensen de straat gaan zien, is er een mentale drang om er toch op te rijden," denkt burgemeester Francis Benoit. "De straat zal dan ook drastisch afgesloten zijn van alle verkeer. Wie het toch riskeert en schade toebrengt aan het wegdek, zal alvast grote schade toebrengen met alle gevolgen van dien."

De komende weken gieten ze ook beton in de Generaal Eisenhowerstraat gegoten, tussen de Vrije Basisschool Sint-Michiel en het kruispunt Gasthuisstraat-Koningin Elisabethstraat.

De hele centrumvernieuwing in Kuurne moet eind volgend jaar klaar zijn.