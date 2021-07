Kermis blijft dicht op Dag van Nationale Rouw

Er vielen veel slachtoffers, er zijn nog tientallen vermisten en heel wat mensen zagen hun hebben en houden verdwijnen in het water. Ook Diksmuide leeft mee met de slachtoffers. Daarom wordt er vandaag geen familiedag op de laatste kermisdag aan verminderde prijzen georganiseerd en blijven de kermiskraampjes gesloten. De familiedag wordt naar morgen verplaatst vanaf drie uur. Een beslissing van Stad Diksmuide die bij iedereen op begrip kan rekenen. Ook bij Gino Stappers die een oliebollenkraam uitbaat: "Ik begrijp zeer goed de beslissing. Het is ook van nationaal belang vind ik. Als compensatie krijgen we er dus een extra dag morgen bij, 21 juli. Wat voor ons ook een belangrijke dag is eigenlijk."