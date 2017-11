Kerstballen weggehaald van vluchtelingenbeeld

De twee kerstballen die aangebracht werden in de waterpartij voor het casino van Oostende, zijn verdwenen. Eerder had de partij Groen het stadsbestuur gevraagd om die onmiddellijk te verwijderen.

In die waterpartij ligt het kunstwerk "De Drenkeling" van Michaël Borremans, een beeld dat de uitzichtloosheid van vluchtelingen aankaart. Het werk maakt deel uit van de tentoonstelling Het Vlot van curator Jan Fabre. Maar plots lagen daar ook twee grote lichtgevende kerstballen naast, als onderdeel van de kerstversiering die in Oostende is aangebracht. Groen vond dat men van het beeld een lachertje maakte. “Een werk dat de uitzichtloosheid van vluchtelingen aankaart markeren met twee grote kerstballen die de kerstsfeer moeten aanzwengelen is behalve onnadenkend ook onrespectvol.“ zei gemeenteraadslid Sofie Cloet. Haar collega Natacha Waldmann trad haar bij. “Dit specifieke voorval toont ook aan dat er vaak onsamenhangend gewerkt wordt tussen de verschillende diensten. Cultuur en toerisme zouden hand in hand moeten gaan, we zien hier mooi geïllustreerd waartoe een gebrek aan communicatie kan leiden.