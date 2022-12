West-Vlamingen raken stilaan in kerstsfeer. Dat blijkt toch uit de verkoop van kerstbomen, die al volop bezig is.

Het valt op dat zowel verkopers van échte kerstbomen als van kunststofbomen een stijging merken in de cijfers. Al lijken we vooral terug te grijpen naar de echte kerstbomen: de nieuwe variaties gaan langer mee dan vroeger. Kerstmis mag dit jaar trouwens iets meer kosten, merken ze bij Floralux in Dadizele. De winkel heeft voorraden van zowel echte bomen, als kunststofbomen.

