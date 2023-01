Kerstboomverbranding in Izegem krijgt veel kritiek

Zaterdagavond gingen er een hoop kerstbomen in vlammen op tijdens de traditionele kerstboomverbranding in Izegem. Ondanks dat veel West-Vlaamse steden en gemeenten hun kerstboomverbranding hebben afgeschaft wegens te vervuilend, behoudt Izegem deze traditie.

Izegem kiest ervoor om wel nog de kerstboomverbranding te organiseren omdat het een traditie is die mensen uit de stad samenbrengt. De brandweer coördineert het evenement zodat alles veilig verloopt. Zij houden het vuur in de gaten en houden iedereen op een veilige afstand. Toch komt er ook heel wat kritiek, vooral via sociale media.

Er zijn dan wel voor- en tegenstanders van het evenement, maar de opbrengst van de kerstboomverbranding wordt alvast ingezet voor doel van algemeen nut. Het bedrag gaat naar de opleiding van de jeugdbrandweer in Izegem.