Kerstdorp Kortrijk al afgebroken

De houten chalets gaan terug een een jaar op stal, de ijspiste en de kermis op de Grote Markt blijven wel nog tot zondag staan. Het kerstdorp is open gegaan op vrijdag 8 december. Maar veel voor veel standhouders mag dat gerust al een week vroeger. Omdat het rendabeler zou zijn om uit de kosten te geraken.

Wie toch nog wil genieten van een kerstmarkt met houten chalets moet naar andere steden, zoals Brugge, Oostende of in Roeselare. In die laatste stad vormen de chalets hier één geheel met de ijspiste. Bovendien zorgen ze voor extra sfeer tijdens het begin van de solden. Die wintersolden beginnen officieel op 3 januari, morgen dus. Toch geven heel wat winkels vandaag al fikse kortingen.