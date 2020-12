Kerstfilm van Waregemnaar in première op Netflix

In de film, die deels opgenomen werd in Waregem (onder meer in het huis op de foto) , speelt Jan Decleir de hoofdrol. Ook Stefaan Degand, Josje Huisman en Evan Van der Gucht zijn van de partij. Aanvankelijk was het de bedoeling van de film in de bioscoopzalen zou spelen, maar door de coronapandemie is hij op Netflix te bekijken. Het is de eerste Vlaamse film die wereldwijd op de streamingsdienst verschijnt. De film draait rond de jongen Jules Claus die een hekel heeft aan Kerstmis. Maar dat verandert als hij ontdekt dat zijn grootvader de echte kerstman is.