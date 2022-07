Kerstlichtjes in plaats van kampvuur door droogte

In de Westhoek kampt men, net als op heel wat andere plaatsen in Vlaanderen, met enorme droogte. Na een natuurbrand vorige week, wilde de gemeente Heuvelland geen risico te nemen en besloot kampvuren te verbieden. Volgens gemeenteraadsvoorzitter Bert Doise is het niet verantwoord om een kampvuur te houden in deze omstandigheden. Als alternatief leent de gemeente twee slingers met kerstlichtjes uit aan de jeugdbeweging, die ze rond een piratenboot draperen. Een echte vervanging is het niet, maar de leden laten het niet aan hun hart komen.