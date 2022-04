Kerstmarkt in april? In Lauwe kan het!

Het verenigingsleven in Lauwe bruist na de coronapandemie opnieuw. Nadat de traditionele kerstfestiviteiten afgelopen jaar in het water vielen, besliste het gemeentebestuur om later op het jaar een alternatief te voorzien. Met ‘Vijgen na Pasen’ sloegen heel wat verenigingen de handen in elkaar en brachten de kerstsfeer even terug naar Lauwe. Want dat was nodig. De jaarlijkse kerstmarkt is voor veel verenigingen een grote bron van inkomsten en die zagen ze vorig jaar aan hun neus voorbijgaan. Dit evenement moet de verliezen van vorig jaar voor een stukje goed maken, al rekenen de Lauwenaars dit jaar toch op een normale kerstperiode.