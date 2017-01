Kerstmarkt en ijspiste al verdwenen in Brugge

Het is nog volop kerstvakantie, maar er staat geen ijspiste en kerstmarkt meer in Brugge.

In tegenstelling tot veel andere steden en gemeenten is de kerstmarkt er al sinds maandag dicht. De handelaars van het Brugs handelscentrum kiezen er zelf voor om vroeger te starten en de ijspiste na nieuwjaar meteen af te breken. Zij zijn trouwens erg tevreden over de kerstmarkt. De ijspiste lokte veel volk en de drank en cadeaustalletjes deden goeie zaken. Maar heel wat bezoekers vinden het jammer dat de piste en de kerstmarkt al weg zijn.

Volgens de handelaarsbond komen de mensen na nieuwjaar niet naar Brugge voor de kerstsfeer maar voor de koopjes. De kerstmarkt dan toch nog openhouden brengt niet veel op.