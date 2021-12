Kerstmarkten in Oostende sluiten, enkel ijspiste blijft open

Op woensdag 22 december kwam het Overlegcomité opnieuw samen en besliste om een aantal maatregelen te verscherpen in functie van de opkomende omikronvariant. Die gaan vanaf vandaag van kracht. In de loop van vrijdag en zaterdag was er daarom overleg tussen Stad Oostende en de veiligheidsdiensten over haar twee grote winterinitiatieven, Winter in het Park en Christmas Village.

In samenspraak met de organisaties heeft de stad beslist om de evenementen af te gelasten. "De nieuwe maatregelen maken het onmogelijk om het evenement nog op dezelfde manier te organiseren of om op een correcte manier te handhaven", klinkt het bij de stad. Winter in het Park was gestart op 3 december, als Covid Safe-evenement, volledig conform de toenmalige regels. Ook Christmas Village was vorige week op 16 december al van start gegaan.

Ijspiste blijft open

Vanaf vandaag sluit dus de kerstmarkt met kraampjes, kermisattracties en andere stands op Winter in het Park. Ook Christmas Village op het Vissersplein, met verschillende kraampjes en live muziek, kan door de nieuwe maatregelen niet verder georganiseerd worden. Enkel de ijspiste op de vijver in het Leopoldpark blijft geopend.

Ook de Bärenhutte en de Ice-bar (aan de schaatsbaan) blijven geopend, als pop-up horecazaak. Deze twee drinkgelegenheden gaan pas morgen opnieuw open, zodat alles nog aangepast kan worden aan de nieuwe maatregelen.