Kerstshoppen in Roeselare: coronaproof én sfeervol

Het eerste kerstshoppingweekend in Roeselare was meteen een voltreffer. Er waren in de winkelstraten heel wat mensen op de been om eindejaarsinkopen te doen en coronaproof te proeven van de kerstsfeer in de stad.

Het eerste kersthoppingweekend heeft veel volk aangetrokken in de centrumstraten van Roeselare. Het was er deze namiddag gezellig druk en zowat overal is er wel iets te beleven zoals een ritje in het reuzenrad op het Stationsplein of amusement op de schaatspiste op de Grote Markt. Het is nochtans een echt huzarenstukje om in deze tijden een sfeervolle kerstbeleving op poten te zetten. Roeselare doet er daarom alles aan om de kerstshopping veilig te laten verlopen. Er worden onder meer stewards ingezet en de drukte wordt via camera’s nauwgezet opgevolgd.