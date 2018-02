Elk middagnieuws blikken we terug in de tijd. Vandaag keren we ver terug naar 1996. Toen gebeurde de kettingbotsing op de E17 in Nazareth waarbij 10 doden vielen. Diezelfde dag was er ook een kettingbotsing op de E403 net voor Gullegem.

De kettingbotsing op de E403 was toen het grootste verkeersongeval dat onze provincie al had meegemaakt. In december 2013 was er trouwens opnieuw een kettingbotsing, in Zonnebeke dan, die nog een stuk groter was.

