Kettingbotsing op E403 in Torhout

Op de E403 in Torhout richting Wevelgem zijn iets voor 8 uur verschillende wagens op elkaar ingereden. Ondertussen is de snelweg opnieuw helemaal vrij.

Het ongeval gebeurde op de E403 vanuit Brugge richting Kortrijk, zowat een kilometer voor de afrit Lichtervelde. In totaal raakten twaalf voertuigen betrokken in de kettingbotsing. "Het blijkt gelukkig mee te vallen. Op enkele heel lichtgewonden na is er vooral blikschade", klinkt het bij de federale wegpolitie.

De vertraging ter hoogte van het ongeval bedroeg al snel een uur in de richting van Kortrijk. Een kijkfile richting Brugge zorgde voor een dikke tien minuten vertraging. Maar om 10 uur was de snelweg in beide richtingen terug vlot berijdbaar.

Ondertussen gebeurden er nog twee ongevallen op de E403. In Izegem kwamen drie voertuigen in aanrijding in de richting van Brugge. Er was enkel stoffelijke schade. Ook ter hoogte van Wevelgem gebeurde een ongeval in de richting van Kortrijk. Vier voertuigen waren betrokken. Er vielen enkel lichtgewonden. Dat ongeval zorgde voor een halfuur vertraging.