Keuken op wielen zoekt (hulp)kok en ander horecapersoneel

Vanaf vandaag trekt VDAB met een mobiele horecakeuken door Vlaanderen. Het startschot is gegeven in Veurne.

Met de mobiele opleidingskeuken willen Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en VDAB de nood aan extra handen in de horecasector helpen oplossen. “We zien dat heel veel werkgevers in de horeca bijzonder veel moeite hebben om door de gevolgen van de coronacrisis geschikt personeel te vinden. Eerder dit jaar hebben we een actieplan voor de horecasector voorgesteld. Eén van de acties is de horeca-trailer van VDAB, een mobiele horecakeuken," zegt minister Crevits. "Werkzoekenden kunnen er hun vaardigheden laten screenen en valideren. Je kan te weten komen welke vaardigheden je in huis hebt en welke vaardigheden je nog moet leren of aanscherpen met een opleiding". (Lees verder onder de foto)

Vacatures

In West-Vlaanderen alleen al zijn er 930 vacatures in de horeca. Meer dan 600 daarvan alleen al aan de kust.. Vooral voor knelpuntberoepen zoals chef-kok, kelner, maître d’hotel en hulpkok vinden werkgevers bijzonder moeilijk kandidaten. De oorzaken zijn heel divers: loon, weekendwerk, avondwerk, verschillende shifts op één dag. Maar er is vaak ook een gebrek aan vaardigheden.

Handig in de keuken

Aan de hand van een opdracht, zoals het maken van een Gentse Waterzooi, bekijkt een lesgever van VDAB of iemand de vaardigheden heeft om meteen aan de slag te kunnen als hulpkok. Andere opdrachten tonen dan weer algemene handigheid in de keuken aan. Daarmee weet iemand of een job in de horeca iets voor hem of haar is. Na de screening kunnen bezoekers zich meteen aanmelden voor een opleiding in de horeca.

Na Veurne strijkt de mobiele keuken in Kortrijk neer, nadien komen andere steden aan de beurt.