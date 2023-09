Keuze voor Dedecker is keuze voor "sterkst mogelijke lijst"

De keuze om met Jean-Marie Dedecker in West-Vlaanderen als kopman naar de kiezer te trekken, is simpelweg ingegeven door de ambitie om de sterkst mogelijke lijst te maken en op die manier een doorstart van Vivaldi onmogelijk te maken.

Dat heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever verklaard op een persconferentie.

"Als je de wind op kop hebt, is het veiliger voor een bewezen merk te kiezen", luidde het. Zoals eerder al uitlekte, zal Jean-Marie Dedecker bij de verkiezingen van juni volgend jaar als onafhankelijke de West-Vlaamse Kamerlijst van N-VA trekken. In 2018 was hij al lijstduwer op dezelfde lijst - een keuze die de partij toen geen windeieren heeft gelegd. "Ik gooi me nog één keer in de strijd", aldus Dedecker.

"Menselijke tol om LDD nieuw leven in te blazen"

De 71-jarige burgemeester van Middelkerke geeft toe dat hij een aantal maanden lang bezig is geweest om Lijst Dedecker nieuw leven in te blazen. "Dat is ver gegaan." Maar volgens Dedecker hangt daar ook een menselijke tol aan. Hij is intussen al 71, zou op zoek moeten gaan naar 300 kandidaten en dan nog elke dag met zijn partij in de weer moeten zijn - iets waar zijn echtgenote naar verluidt ook niet voor stond te springen.

Peiling

Wat ook meespeelt, is een recente peiling die LDD op 2,8 procent deed uitkomen in West-Vlaanderen. "Dan moet je realistisch zijn, zelfs al kan die peiling er 2 of 3 procent naast zitten", gaf Dedecker toe. Als je dan vaststelt dat je op de belangrijkste thema's op dezelfde lijn zit als N-VA, is het beter de krachten te bundelen, luidde het.

En die krachten willen N-VA en Dedecker dus bundelen tegen Vivaldi en een eventuele voortzetting van de huidige regering.

"Wij zeggen: dat gaat niet door", benadrukt voorzitter De Wever, waarbij hij vooral brandhout maakt van het federale sociaal-economisch, begrotings-, energie- en asielbeleid.