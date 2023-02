Keverbaan Yvette in het Yper Museum

Ze reed precies drie maanden geleden haar allerlaatste ritje.

Een achtbaan als erfgoed

Het Yper Museum neemt een wagentje van de legendarische keverbaan van Bellewaerde officieel in haar collectie op. De baan was als stalen achtbaan iconisch voor vele generaties pretparkbezoekers. Een levendige herinnering die een stukje Iepers verleden vertegenwoordigt. Bellewaerde is niet alleen een attractie of toeristische trekpleister maar ook een belangrijke werkgever in de streek. Het pretpark is onderdeel van de identiteit van de Westhoek. Maar even belangrijk is dat miljoenen mensen er sinds de jaren 80 plezier maken. Dat maakt deze achtbaan Iepers erfgoed. Het Yper Museum conserveert en bewaart het ‘pimpampoentje’ voor toekomstige generaties.

De geschiedenis van Yvettte Vitesse

De keverbaan is eind de jaren 70 van de vorige eeuw gemaakt door het Duitse bedrijf Zierer en ontworpen door ingenieursbureau Stengel GmbH. Stengel is een bekend Duits bureau dat zich specialiseert in achtbanen. De keverbaan is van het Tivoli-type achtbaan, genoemd naar de Tivolituinen in Denemarken. Daar werd dit type voor het eerst gebouwd.

De achtbaan komt naar Bellewaerde in 1981 als één van de eerste attracties. Daarvoor was Bellewaerde vooral een dierenpark. Bellewaerde koopt ‘de kevertjes’ tweedehands aan. Van 1978 tot 1980 stond de keverbaan namelijk in een Duits pretpark.

De ‘kevertjes’ rijden 41 jaar lang dagelijks uit tijdens het seizoen in Bellewaerde. De attractie is toegankelijk voor iedereen groter dan 90 cm, gaat niet overkop, rijdt twee toertjes van het parcours met in totaal 40 mensen per rit. De kevertjes halen een topsnelheid van 36 km/u over een hoogte van 8 meter. Dat maakt hen makkelijk toegankelijk, ook bij jongere kinderen. Meer dan 20 miljoen mensen hebben een ritje op ‘de pimpampoentjes’ gemaakt. Ze vormen in 2022 één van de oudste actieve achtbanen in België.

Het verdwijnen van de keverbaan past in een groter transformatieplan van Bellewaerde. Op de plek waar de oude achtbaan stond, opent in april 2024 een nieuwe, grote waterattractie ‘Spinning Rapid’.