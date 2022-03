Kevertjes verdwijnen na veertig jaar uit Bellewaerde

Einde van een tijdperk: pretpark Bellewaerde sluit de bekende kevertjes. In de plaats komt de duurste attractie ooit in het pretpark.

De kevertjes -wie maakte er niet ooit een ritje op- zijn aan hun laatste zomer toe. Veertig jaar lang waren ze een vaste waarde in het pretpark. Maar toch gaat Bellewaerde de attractie na dit jaar afbreken.

Ritje duurt langer

In de plaats komt een waterattractie, en Bellewaerde belooft spektakel: bezoekers zullen in groep op ronde boten met een lift omhoog gaan, en daarna in grote snelheid naar beneden glijden, tot twee keer toe. Een ritje op de nieuwe trekpleister zal bovendien zeven minuten gaan duren, een stuk langer dan de twee rondjes met de kevertjes nu.

Bellewaerde investeert 13 miljoen euro in de nieuwe attractie, dat wordt zo de duurste ooit voor het pretpark. Maar: eerst nog een jaar plezier op de kevertjes.