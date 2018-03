Of Megan en Kevin nog samen zijn of niet, moet geheim blijven tot na het programma. Maar Kevin wou alvast niet zo lang wachten op de naam van Megan weg te tatoeëren op zijn kont.

In 2016 liet hij de naam van Megan op zijn achterste tatoeëren, maar nu is die verwerkt in een nieuwe tattoo, van een eiland met een palmboom...

Lees ook