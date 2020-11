KI Gent behandelt in februari zaak van agenten betrokken bij dood Lamine Bangoura

De zaak van acht agenten van de politiezone Riho die betrokken waren bij de dood van Lamine Bangoura bij een gedwongen uithuiszetting in Roeselare, wordt in februari behandeld.

Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling dinsdag beslist. De familie van de man had beroep aangetekend tegen de buitenvervolgingstelling door de raadkamer in Kortrijk.

De 27-jarige man uit Roeselare werd op 7 mei 2018 door de vrederechter uit zijn woning gezet en een gerechtsdeurwaarder moest het vonnis uitvoeren. De gerechtsdeurwaarder had daarbij om politiebijstand gevraagd. Lamine Moïse Bangoura weigerde zijn woning te verlaten, ondanks lange pogingen vanwege de politie om op hem in te praten. De man werd overmeesterd en geboeid, maar kort nadien werd hij onwel. De ambulanciers trachtten hem nog reanimeren, maar de man overleed.

Het openbaar ministerie voerde een onderzoek naar het optreden van de politie. Daaruit is gebleken dat de door de politie gebruikte dwang gerechtvaardigd en proportioneel was. Er zijn geen aanwijzingen dat de betrokken politieagenten fouten zouden hebben gemaakt waardoor Moïse Bangoura is overleden, aldus het onderzoek. Het openbaar ministerie had gevraagd om de betrokken agenten buiten vervolging te stellen en de raadkamer ging daarop in.

De familie van de man tekende beroep aan tegen de beslissing. Dinsdag werden conclusietermijnen vastgelegd voor de kamer van inbeschuldigingstelling. De zaak wordt behandeld op 2 februari in de namiddag.

