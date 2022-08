Kids@workdag in woonzorgcentrum in Ichtegem

Het woonzorgcentrum Hof Demeersseman in Ichtegem pakte uit met een kids@workdag .

De kinderen van het personeel kregen de kans om een middagje mee te lopen op het werk. Zo krijgen de kinderen een kijk op wat hun mama of papa doen in het woonzorgcentrum. En ze maakten ook kennis met het vele werk dat de zorg van mensen vraagt. Ook voor de inwoners van het woonzorgcentrum is het een fijne ervaring om eens de jeugd op bezoek te krijgen.