Kieskompas Energie: hoe hard zetten we in op hernieuwbare energie?

Hoe hard willen de politieke partijen inzetten op hernieuwbare energie? Dat is vandaag de hamvraag in ons kieskompas.

Over exact een maand zijn er verkiezingen en daarom leggen we ook vandaag opnieuw ons kieskompas. We laten 7 politieke partijen aan het woord zodat u beter uw mening kan vormen wanneer u gaat stemmen. Ons thema vandaag is energie. Met de windmolenparken op zee zal West-Vlaanderen hier in de toekomst een cruciale rol spelen. Al verschillen de partijen van mening als ze moeten zeggen hoe hard ze willen inzetten op hernieuwbare energie.

Wat is Kieskompas?

Elke woensdag en elke vrijdag brengen we u een aflevering van Kieskompas. Daarin leggen we aan alle partijen vragen voor waar u mee bezig bent. Hoe houden we het leven voor elke West-Vlaming betaalbaar of Hoe lossen we de files in West-Vlaanderen op? 8 vragen waarbij 7 politieke partijen ons vertellen welke problemen ze zien en hoe ze die willen oplossen.

