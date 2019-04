Vandaag starten we ook een reeks in de aanloop naar de verkiezingen. Onder de titel ‘Kieskompas’ zijn we bij zeven partijen thuis langs geweest.

Bij de politici, op de sofa. En aan hen stellen we vragen over West-Vlaamse problemen. Zaken waar zij een oplossing moeten bieden. En zo willen we u de kans geven om op een juiste manier uw stem uit te brengen.

We beginnen vandaag met mobiliteit. En met de vaststelling dat we almaar meer in de file staan.

Bekijk hierboven de volledige reportage met de oplossingen van de verschillende politieke partijen.