Hilariteit in Veurne. Daar moest gisteren de kermis opgezet worden. Er gold dan ook een parkeerverbod op de markt. Automobilisten hielden zich daaraan. Maar fietsers niet. En wie kwam hen daarop wijzen? Juist, de belleman.

De politie van de zone Spoorkin had geen zin om iedereen op de bon te slingeren en riep dan maar de hulp in van de plaatselijke belleman. Die trok zijn kostuum aan en verwittigde de toeristen die op de terrasjes van een lekkere maaltijd aan het genieten waren. En wat blijkt: een belleman heeft blijkbaar veel gezag. In een mum van tijd waren alle fietsen verdwenen.