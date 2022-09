Kijk binnen in nieuw restaurant van Willem Hiele in Oudenburg

De bekende chef Willem Hiele roert weer in de potten van zijn eigen restaurant, in Oudenburg. Opvallend: een menukaart is er niet, je moet je laten verrassen en vertrouwen op de creativiteit van de chef en zijn team, zegt Hiele.

De eigenzinnige chef had tien jaar lang een restaurant in een vissershuisje in Koksijde en kreeg twee jaar geleden zelfs een Michelinster.

Op 8 september opende het nieuwe restaurant van Willem Hiele in Oudenburg de deuren. Geen pittoresk vissershuisje maar een monumentale villa in de polders, de voormalige woning van zakenman Rudolf Vanmoerke. "Ik ben hier toegekomen op een dag en ik was meteen verkocht. Hier kan ik ruimer denken, ben ik niet beperkt met alle mensen die rond me wonen", zegt Willem Hiele.

Tijd voor vernieuwing

Klanten zullen hier vooral kunnen proeven wat de polders en de zee te bieden hebben.

Hiele werkt nog altijd uitsluitend met Noordzeevis. Maar er is ook hard ingezet op vernieuwing. "Ik denk dat we nog veel meer naar de essentie van het product willen gaan, we proberen veel dichter bij het product te blijven."

