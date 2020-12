Kijk live: The Sound of O, eindejaarsradioshow in Oostende

Stad Oostende organiseert morgen The Sound of O, een hartverwarmende eindejaarsradioshow met presentator Tom De Cock. Met deze live radioshow wil Stad Oostende mee helpen om voor meer verbondenheid te zorgen in wat voor veel mensen een moeilijke tijd is. Volg het hier live.

Het idee

Stad Oostende was door de coronacrisis verplicht om veel evenementen te schrappen. Toch wil de Stad dicht bij haar inwoners staan - zeker in tijden waarin vereenzaming dreigt - en inzetten op het psychisch welzijn van haar inwoners. Daarom besloot Stad Oostende om een hartverwarmende eindejaarsradioshow te organiseren waar de focus ligt op alle Oostendenaars en de verschillende buurten en wijken in de stad.

Digitaal en analoog te volgen

The Sound of O wordt op woensdag 23 december van 9.00 tot 17.00 uur uitgezonden in het restaurant van woonzorgcentrum De Boarebreker. Tom De Cock, bekend van MNM, neemt de presentatie voor zijn rekening. The Sound of O zal live te beluisteren zijn via de frequenties van Be One (107.4 FM voor de Middenkust) en Radio Noordzee (105 FM). Bovendien kan je ook onderaan dit artikel live kijken.

Oostendse muziek

Tijdens The Sound of O kan je genieten van een top 100 met daarin de platen die het vaakst door Oostendenaren werden aangevraagd. Ieder uur komt er ook een Oostendse band of artiest langs die live en coronaproof een nummer zal brengen. Zijn van de partij: KleinexSanders, Longwa The Farao, KoVver, Misten (Maurice Duyvejonck), Vloedt, Your life on Hold, Pulle en Augustijn. Aan echte Oostendse muziek geen gebrek dus!

Tijdens de show gaat een vliegende reporter ook langs in de verschillende Oostendse wijken, op zoek naar mooie en warme verhalen. Op die manier wordt The Sound of O een verhaal van alle Oostendenaars. Vanzelfsprekend krijgen die Oostendenaars, van jong tot oud, ook zelf een stem tijdens The Sound of O.

Radioshow The Sound Of O from Livestream on Vimeo.