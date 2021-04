Kijk naar het heelal met historische telescoop

Astropolis wordt het centrum voor sterrenkunde en ruimtevaart aan de kust en hoopt in juni 2021 de deuren te kunnen openen met indrukwekkende ruimtetelescopen. De bezoekers van Erfgoeddag kregen alvast een voorsmaakje. Astropolis etaleerde een unieke collectie historische telescopen om naar de zon, maan en sterren te kijken. De oudste telescoop is zowat 100 jaar oud en de meeste historische verrekijkers dateren van rond de Tweede Wereldoorlog. De bijzondere activiteit bleek een schot in de roos te zijn. De 200 beschikbare plaatsen waren in een mum van tijd volledig volgeboekt.