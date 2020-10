Kille Porseleinhallen als knusse theaterzaal

Dit weekend is het nieuwe cultuurseizoen in Wevelgem op een wel heel bijzondere manier gestart. Het cultuurcentrum en de jeugdclub Ten Goudberge hebben de kille Porseleinhallen ingericht als knusse theaterzaal voor 120 toeschouwers. Een creatieve oplossing, maar ook de enige mogelijkheid om op...

De Porseleinhallen in Wevelgem zijn niet meer te herkennen. Zwarte doeken voor de akoestiek en een heel bijzondere inrichting hebben het kale betonnen beurscomplex omgevormd tot een heuse concert- en theaterzaal, die intussen al twee keer vol gelopen is voor verschillende artiesten. Gisteravond stond Meskerem Mees op het podium.

(lees verder onder de foto)

Kringwinkel

'Alles komt eigenlijk van de Kringwinkel', zegt directeur cultuur Servaas Boucquey. 'De jeugdclub is al deze stoelen en tafels gaan halen met een hoop mensen en heeft dat hier opgesteld. We hebben er wat planten en tapijten bijgezet, alles om een huiselijk gevoel te geven aan de mensen die dat wat kwijtgeraakt zijn in de coronacrisis.'

Sommige hoekjes lijken wel op een privé salon met sfeerverlichting en de opstelling van zetels, stoelen, tafels, lampen en de opdeling van de ruimte houden alle bubbels op afstand van elkaar. Een kille hal omvormen tot een concertzaal is een hele opgave. Maar door die creatieve inrichting kan de Jeugdclub toch weer optredens plannen, met publiek en drankverkoop.

Tijdelijke oplossing

De Porseleinhallen staan voorlopig toch leeg, want grote beurzen en massaevenementen kunnen vandaag nog niet. Maar ook dit is maar een tijdelijke oplossing.

Dean Kenes van JC Ten Goudberge: 'Zolang we geen perspectief hebben op iets anders, dan gaan we proberen creatieve oplossingen te blijven zoeken met ons jeugdcentrum en de nodige partners om er te kunnen blijven voor zorgen dat jongeren een toffe, creatieve vrijetijdsbesteding kunnen doen.'