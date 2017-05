Kilometers file richting kust: tot anderhalf uur

Op de E40 Brussel-Oostende is het donderdag erg druk door een combinatie van (dagjes)toeristen die aan zee van het zonnige weer willen genieten en een ongeval ter hoogte van Loppem, waar de linkerrijstrook een hele tijd versperd was.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt het verkeer over langere afstand vanuit Antwerpen naar de kust aan om voor de expresweg E34 te kiezen en vervolgens via Brugge te rijden. Op de E40 verlies je al bijna anderhalf uur: er staan files van Beernem tot Loppem - door het ongeval - en van Wetteren tot Gent, en op de E17 Antwerpen-Gent zorgt een ongeval in Beervelde ook nog eens voor een moeilijke doorgang.

Het Verkeerscentrum raadt automobilisten richting kust ook aan om voldoende drinkwater mee te nemen voor onderweg.