Kilometerslang archief aan rechtszaken binnenkort verleden tijd

Het archief in het Brugse gerechtsgebouw is goed voor zo'n 14 kilometer aan dossiers en oude rechtszaken. "Niet meer van deze tijd", vindt minister van Justitie. Een nieuwe digitaliseringswet gaat vanaf 2024 in werking en moet de papierstapel in de toekomst tegengaan.

De oude dossiers vallen in het Brugse gerechtsgebouw te vaak ten prooi aan water, schimmel of andere schade. Vanmorgen nog was er een waterlek in het Brugse archief waardoor de elektriciteit uit viel. De nieuwe digitaliseringswet moet dat in de toekomst vermijden. Nieuwe dossiers zullen vanaf 1 januari 2024 ook digitaal moeten worden bijgehouden. De bestaande archieven worden daarentegen niet gedigitaliseerd. Na het verstrijken van de bewaringstermijn - 30 jaar voor assisenzaken, 20 jaar voor correctionele - zal het bestaande papieren archief beetje bij beetje verdwijnen.

Een duwtje in de rug voor de digitalisering van het justitiearchief komt van het Europees herstelfonds. Daarin is er een bedrag van 137 miljoen euro voor justitie voorzien. Een deel van dat bedrag gaat nu naar het digitaal archief.