Kilometerslange file op E17 door ongeval in Kortrijk

Op de E17 in Kortrijk is vanmorgen een ongeval gebeurd en dat zorgde voor een kilometerslange file richting Frankrijk.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van Kortrijk. Er was één rijstrook versperd: de middenstrook.

Rond 8u30 was het tot een half uur aanschuiven vanuit Deerlijk, richting Frankrijk. Op het opritten-complex in Deerlijk stond het verkeer stil. Intussen is de weg weer vrijgemaakt.