Kilometerslange laag eendenkroos bedreigt onderwaterleven in Ieperleekanaal

Zo'n 5 kilometer van het Ieperleekanaal is op dit moment volledig bedekt met eendenkroos. En dat is problematisch: de plant neemt niet enkel de zon, maar ook de zuurstof weg, waardoor waterplanten afsterven. Er wordt volop naar een oplossing gezocht.

De laag eendenkroos op het Ieperleekanaal is enorm aangegroeid: het hele kanaal vanaf het begin aan de Diksmuidseweg in Ieper tot aan het sas in Boezinge (zo'n 5 km) kleurt nu helemaal groen. Volgens natuur- en milieuschepen Valentijn Despeghel komt dit door het zachte weer en omdat die eendenkroos een uitheemse soort is die in onze contreien is binnengebracht en zich ongestoord kan voortplanten.

De Vlaamse Waterweg heeft al geprobeerd om dit af te scheppen, maar het groeit heel snel weer aan. Bovendien is eendenkroos niet enkel een probleem voor het Ieperleekanaal, maar het komt meer en meer voor op stilstaand water in heel Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg, de VMM en het agentschap Natuur en Bos zijn momenteel aan het uitzoeken hoe dit probleem op te lossen is.

Eendenkroos is op zich niet giftig of schadelijk, maar als er zo'n grote laag ligt als momenteel op het Ieperleekanaal, dan kan het zonlicht niet meer door het water schijnen, waardoor waterplanten afsterven: de plantenresten zakken dan naar de bodem en nemen er het zuurstof weg. Op het Ieperleekanaal probeert men met beluchters weer zuurstof in het water te krijgen. Maar gezien het om zo'n grote oppervlakte gaat, is dat niet meteen een oplossing.