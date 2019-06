Kind (4) verdrinkt in opblaaszwembad in Harelbeke

In Harelbeke is een kindje van 4 jaar verdronken in een opblaaszwembad. Dat laat het Kortrijkse parket weten.

De feiten gebeurden dinsdag in de Spoorwegstraat. Het kindje werd eerder door de jeugdrechter geplaatst bij een vriendin van de moeder. Uit de autopsie is gebleken dat er geen kwaad opzet was, het kind is verdronken.