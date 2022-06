Kind en Gezin trekt vergunning onthaalmoeder in: onderzoek naar mogelijke wantoestanden

Kind en Gezin heeft dinsdag de vergunning van een onthaalouder in Veurne ingetrokken nadat bekend was geraakt dat het gerecht een onderzoek voert naar mogelijke wantoestanden.

Dat bevestigt Kind en Gezin-woordvoerster Nele Wouters. De onthaalmoeder uit Veurne stond op de lijst van 54 crèches die de voorbije weken een herevaluatie hebben gekregen. Dat was zo omdat er in 2020 al een incident gemeld was, waarbij Kind en Gezin zich benadeelde partij had gesteld. Het onderzoek bracht toen echter geen duidelijkheid over waar het kind het letsel had opgelopen.

Een jongetje belandde enkele weken terug in het ziekenhuis nadat het hardhandig door elkaar werd geschud. Er loopt een onderzoek tegen onbekenden, het is dus niet duidelijk of het kind bij de onthaalmoeder of elders gewond raakte. Ook in maart 2020 belandde volgens de kranten een baby, verzorgd door dezelfde onthaalmoeder, in het ziekenhuis.

Niet eerste incident

Kind en Gezin heeft dinsdag de vergunning van de onthaalouder uit voorzorg "bij dringende noodzakelijkheid" opgeheven. Dat wil zeggen dat de vrouw geen kinderen meer mag opvangen. De organiserende vzw Vrije Kinderdagverblijven Veurne had de samenwerking met de onthaalouder al stopgezet, zegt Wouters.

Het Vlaamse overheidsagentschap bekijkt voorts of er nog verdere afspraken gemaakt moeten worden met de lokale dienst voor onthaalouders. De vzw had Kind en Gezin laattijdig op de hoogte gebracht. Bij vragen of er bij de herevaluatie in Veurne iets aan het licht is gekomen of wat de herevaluatie precies inhield, verwijst de woordvoerster van Kind en Gezin naar een onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement komende vrijdag.

