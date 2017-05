Kind in kritieke toestand afgevoerd na aanrijding

Gisteren werd in Wenduine een 13-jarige jongen in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis na een aanrijding met een motorfiets. Twee jongetjes liepen de weg op waardoor de motorrijder werd verrast en niet meer tijdig kon remmen.

Een van de jongetjes kon nog wegspringen. De andere werd geraakt door de motorfiets. De 13-jarige jongen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Er is geen sprake van alcohol of overdreven snelheid.

