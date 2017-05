In de Oostendse jeugdherberg De Ploate is vanochtend een kind van bijna 12 dood aangetroffen in zijn bed.

De jongen uit Heist-op-den-Berg in de Antwerpse Kempen was er op zeeklas. De doodsoorzaak is voorlopig niet bekend. Hulpdiensten probeerden de jongen te reanimeren, maar dat lukte niet. Het slachtofferteam van de politie ging zijn schoolkameraadjes, leerkrachten en het personeel van de jeugdherberg ondersteunen. Het parket van Brugge laat onderzoeken waaraan de jongen precies overleden is.