Kinderdagverblijf De Sprankel week dicht na brandstichting en inbraak

Afgelopen nacht is ingebroken en brand gesticht in een kinderdagverblijf in Brugge. Crèche De Sprankel naast basisschool Sint-Lodewijkscollege blijft zeker al een week dicht.

De dader(s) heeft een kinderbedje in brand gestoken in het kinderdagverblijf De Sprankel, dat naast het Sint-Lodewijkscollege ligt langs de Gistelse steenweg in Brugge.

Het personeel, de ouders en de directie zijn geschrokken. "In mijn 23 jaar als directeur heb ik zoiets nog nooit meegemaakt", zegt Marc Slosse. "Ik vraag mij af of zo iemand kan slapen met een gerust geweten? Het meest tengere kindje zijn bedje in brand steken... Het is voor mij zeer onbegrijpelijk."

De politie is een onderzoek gestart. De school gaat samen met de ouders op zoek naar een oplossing.