In Izegem opent vanavond het kinderdagverblijf De Engelbewaarder feestelijk de deuren.

Het bestaande deel is gerenoveerd, en er is ook een nieuw deel bijgekomen, zodat er op termijn opvang mogelijk is voor 112 kinderen. Nu hebben de initiatiefnemers een vergunning voor 88 kindjes tussen nul en drie jaar. De renovatie- en nieuwbouwwerken hebben twee jaar geduurd.

De vzw Engelbewaarder heeft ook kinderdagverblijven in Nieuwpoort, Ingelmunster, Lendelede en Meulebeke. Met de uitbreiding hoopt de vereniging tegemoet te komen aan de grote vraag naar kinderopvang.